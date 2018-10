Man Utd, Mourinho: "Le parole di Scholes non m'interessano"

© foto di imago sportfotodienst

José Mourinho, tecnico del Manchester United, analizza così il pareggio per 0-0 contro il Valencia in conferenza stampa: "Sapevamo che non saremmo riusciti a creare venti occasioni da gol, i nostri attaccanti non sono nella loro miglior condizione. Non è un buon risultato, ma non è neppure un brutto pareggio. Stasera abbiamo sempre cercato di fare la partita, anche se ci manca un regista".

Sulle parole di Scholes ("Non capisco come sia ancora in panchina dopo la sconfitta contro il West Ham"), infine, Mourinho aggiunge: "Non m'interessano le sue parole, può dire ciò che vuole perché siamo in un Paese libero. Noi lo scorso anno abbiamo conquistato un buon secondo posto ed è stato un risultato strepitoso, senza contare la finale di FA Cup".