Man Utd, Mourinho: "Pareggio frustrante, poco aggressivi ed incisivi"

Ancora un pareggio arrivato in casa per il Manchester United che all'Old Trafford non è andato oltre lo 0-0 contro il Crystal Palace. Un risultato molto deludente per José Mourinho: "Frustrante, l'obiettivo era iniziare bene questo periodo di otto partite fino a dicembre, non abbiamo conquistato solo un punto, ne abbiamo persi due. Sapevamo che si sarebbero chiusi e quali spazi avremmo avuto, non abbiamo messo abbastanza aggressività o intensità per chiudere la gara, abbiamo dato all'avversario il tempo di avere palla e non abbiamo pressato abbastanza, abbiamo dato loro momenti per respirare, rilassarsi e il tecnico di attaccare. In casa devi vincere o devi andare avanti finché non ci riesci".