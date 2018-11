Man Utd, nuovo tentativo per Alderweireld a giugno: c'è una clausola

Di seguito la classifica dopo le partite che si sono disputate questo pomeriggio e in attesa di Lazio-Milan, calcio d'inizio alle 18, di Genoa-Sampdoria delle 20.30 e del Monday Night fra Cagliari e Torino. Juventus 37; Napoli 29; Inter 28; Lazio* 22; MIlan* 21; Parma 20; Roma,...

Serie A, la classifica: frena il Napoli, tre punti importanti per l'Empoli

Pescara, i convocati di Pillon per la sfida con l'Ascoli

Pres. Padova: "Dobbiamo resettare. Arrabbiato? No, sono deluso"

Le pagelle del Perugia - Momento magico per Verre, non punge Vido

Venezia, Zenga: "Non abbiamo perso la testa dopo l'espulsione"

Cittadella, Venturato: "Il Livorno ci ha messo in difficoltà"

Benevento, Bucchi: "Non ho mai dubitato di questo gruppo"

Padova, Mazzocco dimesso dall'opedale dopo la pallonata in faccia

Perugia, Bianco: "Giocato con personalità in un campo difficile"

Serie B, i parziali: ancora 0-0 in Pescara-Ascoli e Spezia-Foggia

Pescara, Brugman: "Dobbiamo essere più cattivi in avanti"

Dopo averlo corteggiato a lungo questa estate, il Manchester United è pronto a tornare su Tony Alderweireld. Secondo le ultime indiscrezioni del Sun, infatti Sun, il club inglese potrebbe lanciare all'assalto al difensore del Tottenham nel prossimo mercato estivo per una cifra vicina ai 25 milioni di sterline, ovvero l'importo della clausola di rescissione che potrebbe attivata dalla prossima estate.

