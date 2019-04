Momento no per David de Gea. Il portiere spagnolo è stato ancora una volta protagonista in negativo per il suo Manchester United. L'incertezza mostrata ieri sera sul tiro di Rudiger è costato il pari di Alonso nello scontro Champions contro il Chelsea.

Una situazione complicata, un errore che si aggiunge a quelli contro il Manchester City (lo spagnolo ha incassato entrambe le reti sul suo palo) e soprattutto la papera contro il Barcellona dopo pochi minuti, che ha reso il resto dell'incontro una formalità.

Nonostante le difese da parte di Ole Gunnar Solskjaer, che alla vigilia della sfida contro i blues aveva dato fiducia incondizionata al portiere, la situazione in questi mesi è precipitata. Anche relativamente all'incertezza sul futuro dello stesso De Gea, le cui richieste economiche e garanzie di competitività della squadra non vanno di pari passo con quelle dello United: la mancata qualficazione in Champions Legue sancirebbe un probabile addio del giocatore, che in queste settimane sta clamorosamente contribuendo all'esclusione dei Red Devils dal calcio che conta.