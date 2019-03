Man Utd, Shaw: "Brutta prestazione, conta la vittoria. Crediamo in Solskjaer"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il successo per 2-1 conquistato contro il Watford, il giocatore del Manchester United Luke Shaw ha detto: "Ci siamo resi la vita più difficile per il modo in cui abbiamo giocato. Ci sono stati momenti in cui non eravamo al meglio. Siamo stati terribili nel secondo tempo, siamo stati fortunati con il risultato, la cosa più importante sono i tre punti. Oggi dobbiamo dimenticare la prestazione perché non eravamo al meglio. Ci sentiamo davvero bene e siamo fiduciosi e ci fidiamo completamente di Ole, e non vediamo l'ora di lavorare con lui per gli anni a venire".