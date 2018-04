Man Utd, Smalling: "Primo tempo terribile ma che rimonta d'orgoglio"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la splendida rimonta arrivata contro il City, il difensore del Manchester United Chris Smalling ha detto: "A fine primo tempo ci sentivamo dispiaciuti per noi stessi, volevamo andare là fuori e giocare con orgoglio e penso che lo abbiamo pienamente alla fine e abbiamo meritato di vincere. Il primo tempo è stato terribile, siamo scesi e non abbiamo giocato la nostra partita. Il manager non ha dovuto dire molto all'intervallo perché ci siamo resi conto di aver fatto prestazione scadente. Ha detto che non volevamo essere i pagliacci che stavano lì a guardare il loro titolo. Il mio gol? Quando commetti un errore, vuoi avere l'opportunità di fare ammenda, potresti vedere il sollievo dopo il primo gol e sono contento di contribuire".