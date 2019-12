© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo tre mesi di assenza a causa di un infortunio alla caviglia, Paul Pogba è tornato a giocare con il Manchester United nelle ultime due gare contro Watford e Newcastle. Tuttavia contro il Burnley il centrocampista francese non figurava nemmeno in panchina e prima della gara il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer ha spiegato così la sua assenza: "Paul ha giocato le ultime due partite ed è stato fuori per un bel po', quindi non pensavamo che fosse giusto per lui partecipare a questa gara".