Man Utd, Young: "Contano solo i tre punti, possiamo battere chiunque"

Dopo il 2-0 rifilato al Burnley, il giocatore del Manchester United Ashley Young ha commentato così la prestazione dei Red Devils: "Questo non è mai un posto facile in cui giocare. In questo periodo dell'anno però vuoi solo ottenere punti e vincere. Se giochiamo nel modo in cui abbiamo fatto di recente, possiamo vincere contro chiunque. Ma sarebbe stato più bello segnare subito il secondo gol e chiudere la gara".