© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre al migliore giocatore, la Premier League ha comunicato anche i 4 candidati per il 'Manager of the season', ovvero il miglior allenatore del campionato 2018/2019. Oltre agli scontati Pep Guardiola e Jurgen Klopp, ci sono anche Mauricio Pochettino e Nuno Espirito Santo del Wolves.