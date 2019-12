© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante Pep Guardiola abbia più volte dichiarato che il Manchester City non interverrà sul mercato nella finestra di gennaio, dall'Inghilterra continuano a sostenere il contrario. Il Telegraph, in particolare, scrive che i campioni in carica della Premier League potrebbero tentare un grande colpo in difesa e in questo senso sarebbero due gli obiettivi principali: Pau Torres, 22enne spagnolo in forza al Villarreal, e Ruben Dias del Benfica.