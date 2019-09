© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande soddisfazione in casa Manchester City per il rinnovo del contratto del centrocampista tedesco Ilkay Gündogan, che sarebbe andato in scadenza nel 2020. Il magazine tedesco Sport Bild rivela che, con il prolungamento dell'accordo, i Citizens hanno scongiurato l'assalto di diversi club pronti a ingaggiarlo a parametro zero: in particolare, Inter, Juventus e due squadre spagnole si erano già fatte avanti mostrando il loro interesse.