© foto di Imago/Image Sport

Sergio Aguero sarà della partita col Tottenham. L'attaccante del Manchester City - riporta Sky Sports UK - in queste ore si è allenato regolarmente in gruppo e dovrebbe quindi farcela a scendere in campo stasera nella gara d'andata dei quarti di finale di Champions League. Il 'Kun' ha saltato le ultime due gare per infortunio.