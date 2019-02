© foto di Image Sport

Il successore di Pep Guardiola il Manchester City potrebbe averlo già in casa. Come sottolineato dal Manchester Evening News, infatti Mikel Arteta è considerato dai leader del club inglese una delle opzioni principali per il futuro del club, quando l'allenatore catalano deciderà di lasciare i Citizens. Arteta, attuale assistente di Guardiola, ha suggerito al tecnico varie modifiche tattiche durante le partite e secondo i dirigenti del City potrebbe essere il suo valido sostituto.