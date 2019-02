© foto di Imago/Image Sport

Manchester City in vantaggio al 18' sul campo dello Schalke 04. Clamoroso errore difensivo dei padroni di casa: Fahrmann appoggia a Sané in modo improvvido, il difensore si lascia soffiare la sfera da David Silva, che serve ad Aguero il più facile dei palloni da spedire in fondo al sacco.