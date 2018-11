Manchester City, c'è lo zampino di Guardiola nel rinnovo di Sterling

“D’Aversa ha creato un gruppo importante, Gervinho sta facendo un grande campionato ma i meriti vanno al mister che è protagonista di un ottimo lavoro e i calciatori lottano l’uno per l’altro”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Pino Calabria, intermediario che ha portato Gervinho...

Le pagelle di Petagna - Più incisivo, meno lavoro per i compagni

Le pagelle di Pavoletti - Implacabile di testa, come lui nessuno

Chievo, Campedelli: "Otto mesi d'inferno, mi trattano come un appestato"

Le pagelle di Kouamé: in stato di grazia, vince il duello con Koulibaly

Inter, Joao Mario: "Bel momento per me, voglio continuare così"

Atalanta, Marino: "Grande entusiasmo, vogliamo far bene davanti ai tifosi"

Genoa-Napoli, la moviola: gol regolare. Giusto non assegnare il rigore

Le pagelle di Mertens: autorevole, gli bastano i piedi buoni per la svolta

Sant'Handanovic salva l'Inter: al 45' Atalanta in vantaggio "solo" 1-0

Atalanta, Zapata al 45': "L'Inter non vorrà perdere, ma vogliamo chiuderla"

Genoa, Juric sbotta: "Che domanda è? Non rompete il c..."

Atalanta-Inter 1-1, clamoroso a Bergamo: Icardi la riapre in 30 secondi

Roma, Dzeko: "Per grandi obiettivi serve un forte collettivo"

Milan, Calabria non ancora al top: con la Juventus gioca Abate

Secondo le ultime indiscrezioni del Mirror , Pep Guardiola ha svolto un ruolo importante nel processo di negoziazione per il rinnovo del contratto di Raheem Sterling, che sembrava essere rimasto bloccato settimane fa. Lo stratega catalano, conscio dell'importanza dell'attaccante del Manchester City, avrebbe assunto un ruolo da protagonista nel convincere il giocatore a firmare il nuovo contratto.

