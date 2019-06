Manchester City, ceduto Harrison in prestito al Leeds United

© foto di Giacomo Falsini

Non solo il mercato dei grandi nomi, il Manchester City lavora anche a sfoltire la rosa e piazzare i vari calciatori - spesso giovani - che il prossimo anno non saranno nei piani di Pep Guardiola. Tra questi c'è Jack Harrison (22), il cui futuro è già scritto: Sky Sports UK informa che è stato trovato l'accordo con il Leeds United e il calciatore ha svolto in giornata le visite mediche.