Manchester City, club pronto ad ascoltare offerte per Delph

Come riportato dal Daily Mail, il Manchester City è pronto ad ascoltare offerte per Fabian Delph. Ciò ovviamente avverrà nel caso in cui i Citizens riescano a comprare Rodri dall’Atletico Madrid. I Citizens dovrebbero pagare la clausola rescissoria da 63 milioni di sterline per il nazionale spagnolo.