Manchester City, De Bruyne difende Guardiola dalle accuse di Touré

Kevin De Bruyne prende le difese di Pep Guardiola, dopo le accuse di razzismo di Yaya Touré: "Non so se le sue parole siano state riportate male. Quando non giochi cerchi sempre di trovare una scusa. Io non ho visto nulla e sarebbe strano se l'allenatore fosse razzista con tutti i giocatori neri che ci sono in squadra" ha dichiarato il belga alla BBC.