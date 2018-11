Manchester City, De Bruyne può tornare contro il Watford

© foto di Insidefoto/Image Sport

Buone notizie per Pep Guardiola, che potrebbe recuperare Kevin De Bruyne prima del previsto. Come scrive The Guardian, il centrocampista belga potrebbe recuperare dall'infortunio al ginocchio ed essere a disposizione del tecnico già nella prima settimana di dicembre, per la sfida contro il Watford. De Bruyne si era infortunato contro il Fulham lo scorso 1 novembre.