Manchester City, Delph forte candidato alla cessione. Ci pensa l'Everton

© foto di Insidefoto/Image Sport

Fabian Delph, centrocampista ma all'occorrenza anche terzino - è lì che infatti lo ha messo spesso e volentieri il tecnico Guardiola - del Manchester City, ha solamente un anno residuo di contratto con i bi-campioni uscenti della Premier League ed è uno dei profili più gettonati per lasciare la squadra, specie dopo gli arrivi di Rodri e Angelino. Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, ancora non è arrivata nessuna offerta per lui, ma l'Everton avrebbe intenzione di farsi presto avanti.