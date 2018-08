Manchester City, Denayer ai saluti: è già a Lione per la firma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Jason Denayer (23), in uscita dal Manchester City, è stato cercato dal Torino anche negli ultimi giorni di mercato, ma poi gli occhi della dirigenza granata si sono posati altrove. Il difensore belga però ha trovato comunque squadra. Come riportano i media francesi, infatti, è già a Lione per firmare il suo contratto con l'OL, dopo aver battuto la concorrenza di Ruben Dias del Benfica.