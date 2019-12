Manchester City, Gabriel Jesus dopo la tripletta: "È speciale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il mattatore della sfida tra Manchester City e Dinamo Zagabria Gabriel Jesus, autore di una tripletta, ha espresso tutta la sua emozione ai canali ufficiali della Champions League: "È speciale. Quando ero giovane, pensavo sempre alla Champions League. Volevo giocare, volevo segnare, volevo la palla. Per me è sempre speciale quando segno, in particolare quando faccio tripletta. Devo fare il mio lavoro, il mio compito è quello di segnare gol e aiutare la squadra, senza e con la palla. Il mese scorso non stavo segnando e ci stavo male perché volevo segnare e aiutare i miei compagni di squadra. Ora i gol stanno arrivando, quindi sono così felice ma non posso smettere. Devo continuare a segnare".