Manchester City, Gabriel Jesus lascia il numero 33 e prende la 9

Con un simpatico video pubblicato sul proprio profilo Twitter, il Manchester City ha annunciato che Gabriel Jesus non indosserà più il numero 33. L'attaccante brasiliano, dalla prossima stagione, indosserà la maglia numero 9.

Let's just fix that.... Ah, there we go! 😉

3️⃣3️⃣ 👉 9️⃣

🤙 @gabrieljesus33

🔵 #mancity pic.twitter.com/oZJk84ExVw

— Manchester City (@ManCity) 22 giugno 2019