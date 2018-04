Manchester City, Guardiola: "Abbiamo creato molto, congratulazioni al Liverpool"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Josep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto al termine del match perso contro il Liverpool (1-2 il risultato finale). Ecco le sue parole in conferenza stampa e riportate dal sito della Uefa: "Congratulazioni al Liverpool. Hanno una grande squadra e un grandissimo manager. Meritano di arrivare in finale. Mi voglio congratulare anche con i miei giocatori. Ora però dobbiamo concentrarci sulla Premier League. Abbiamo creato molte occasioni, ma non è facile quando loro giocano con undici giocatori in difesa. In questa competizione non devi giocare perfettamente per 180 minuti, ma hai bisogno di giocare bene. Abbiamo perso tre partite di seguito. Abbiamo giocato contro un buon Liverpool. Guardate il Barcellona oggi, questa competizione è davvero particolare".