Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro lo Shakhtar Donetsk: "Agli ottavi per il settimo anno di seguito? È molto. Conosco questo processo, ciò che siamo in questo momento, ciò che eravamo negli ultimi anni. Abbiamo iniziato più di un decennio fa e sette anni consecutivi significa che devi qualificarti sette volte. Questa competizione a febbraio sarà completamente diversa, più dura e vedremo in quali condizioni arriviamo lì. Ora è il momento di concentrarsi sulla Premier League".