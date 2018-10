Manchester City, Guardiola esulta: "Mai avuto dubbi su di noi"

© foto di Imago/Image Sport

Successo nel finale sul campo dell'Hoffenheim per il Manchester City. Al termine del match, Pep Guardiola ha parlato a Sky Sport: "Dopo aver perso la prima partita era importante non perdere oggi. Vincere in Germania è sempre complicato, sono tre punti molto buoni perchè abbiamo combattuto contro tante cose. Non abbiamo mai avuto dubbi su di noi".

Cosa è cambiato nella ripresa?

"Noi siamo stati più intensi nella ripresa, con meno paura. Loro sono organizzati molto bene difensivamente. Hanno un attaccante forte fisicamente. Non è stato facile ma abbiamo trovato il momento giusto per vincere la partita".