© foto di Imago/Image Sport

Preso per vincere la Champions League, l'esperienza europea di Pep Guardiola al Manchester City è di fatto un fallimento. In tre anni e nonostante le ingenti spese mai gli sky blues sono andati oltre i quarti di finale. Addirittura il primo anno, stagione 2015-16, la corsa si fermò agli ottavi di finale per mano del Monaco mentre l'anno scorso fu fatale un altro derby inglese, con il Liverpool nella parte del boia.

Dall'avvento della Abu Dhabi United Group il massimo risultato europeo fin qui raggiunto dal City sono le semifinali nella stagione 2015-16, allenatore Manuel Pellegrini.