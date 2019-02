© foto di Imago/Image Sport

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato alla Bbc, dopo il successo ottenuto contro lo Schalke 04. Queste le sue parole: "E 'stato un grande risultato. Abbiamo concesso loro due rigori, abbiamo dato loro un cartellino rosso, questo non va bene. Non siamo ancora pronti a combattere per le fasi successive. ma il risultato è buono. Due rigori per lo Schalke? Mi fido del Var, sono entrambi rigori. Non è ancora finita, bisognerà fare attenzione al ritorno".