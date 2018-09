© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Fulham: "Sono rimasto colpito dalle precedenti prestazioni dei nostri avversari. Ho capito perché sono in Premier: hanno giocatori molto bravi e grande esperienza, mi piace il modo in cui giocano. Sono convinto che Jokanovic farà una buona stagione".