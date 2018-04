Manchester City, Guardiola: "Il tridente del Liverpool è fortissimo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool: "Salah? È da anni che crea molte occasioni, quest'anno è stato più bravo a realizzarle. Il tridente del Liverpool è fortissimo, ma il Manchester City è venuto qui per ottenere un risultato positivo. Sergio Agüero è rimasto a Manchester, non ha giocato le ultime due settimane e non lo vogliamo rischiare. Fabian Delph invece è a disposizione. Tutti dicono che battere il Liverpool sará difficile, ma lo stesso varrebbe anche per Barcellona, Bayern o Siviglia. Ai quarti di finale arrivano solo le migliori squadre al mondo. I nostri attaccanti hanno appena 21 anni e giocano a questo livello per la prima volta, forse mancano un po' di esperienza. Ma per noi essere qui è un grande risultato e vogliamo dare il massimo. Siamo molto soddisfatti di Jesus, Sané e Sterling. Per crescere bisogna giocare gare così. Perché non dovrei credere in loro? Quest'anno hanno fatto benissimo. Sono fortissimi, davvero. ono felice di essere qui e non penso a cosa potrebbe accadere se le cose dovessero andare male. Non sono preoccupato e l'unica cosa che voglio e che siamo noi stessi".