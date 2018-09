Manchester City, Guardiola insoddisfatto di Mendy: può partire a gennaio

© foto di Allstar/Image Sport

Pep Guardiola non è contento dell'atteggiamento poco professionale di Benjamin Mendy, dentro e fuori dal campo. A sostenerlo è l'emittente ESPN, secondo la quale il tecnico del Manchester City sarebbe pronto a mettere in vendita il terzino ex Monaco già a gennaio. Il francese classe '94, in quest'avvio di stagione, ha comunque collezionato cinque presenze e quattro assist.