Pep Guardiola non ci sta alle accuse arrivate dai quotidiani cinesi circa l'atteggiamento snob del Manchester City che avrebbe evitato di incontrare i tifosi asiatici: "Non capisco perché la gente dica ciò. Magari un giornalista era deluso, ma ciò è ben lontano dalla realtà. Siamo stati benissimo a Shanghai. Ci siamo impegnati a collaborare qui in Cina".