Manchester City, Guardiola: "Non abbiamo i soldi per Griezmann"

© foto di Imago/Image Sport

Antoine Griezmann al Manchester City? Un'ipotesi da scartare. O almeno è questo il pensiero di Pep Guardiola, come affermato dallo stesso tecnico del City in conferenza stampa: "I tifosi del Barcellona possono stare tranquilli, non vogliamo comprare Griezmann. Non abbiamo abbastanza soldi".