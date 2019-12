© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa in vista della gara odierna col Wolverhampton, Pep Guardiola ha parlato anche del futuro di Sergio Aguero: "Potrebbe restare ancora, ma dipende tutto dalle sue condizioni fisiche e dalla sua voglia. Rimpiazzarlo al Manchester City sarà in ogni caso una delle sfide di mercato più grandi, il 'Kun' è un giocatore insostituibile. Non ho mai visto una grande stella come lui essere così umile, così divertente", le parole dell'allenatore dei Citizens. L’attaccante argentino, miglior marcatore nella storia del Manchester City con la bellezza di 244 gol, ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e si vocifera già su un suo possibile ritorno in patria.