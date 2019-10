Manchester City, Guardiola: "Peccato per Fernandinho, ma è il calcio"

© foto di Imago/Image Sport

Josep Guardiola, allenatore del Manchester City, è intervenuto al termine del match vinto dai Citizens per 3-0 sull'Aston Villa: "E' stato un match completamente diverso tra primo e secondo tempo. Nella frazione d'apertura abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, ma nella seconda abbiamo rimediato agli errori. Raheem Sterling ha giocato in modo straordinario, peccato per l'espulsione di Fernandinho: non era il momento giusto per affondare il colpo, ma questo è il calcio e non possiamo farci nulla. Sono contento che il VAR nell'occasione del cross di De Bruyne sia servito solo a decretare chi ha segnato e non a pensare se annullare la rete (ride, ndr)".