© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha parlato anche del suo futuri: "Questa stagione è la mia quarta qui, la prossima sarà la quinta. Rinnovo? Bisogna vedere se me lo merito. Il livello è aumentato molto e le aspettative sono più alte. Vedremo se riusciremo a gestirle. Restare qui non è solo un mio desiderio. Ora abbiamo una piccola pausa con la famiglia a Natale, avremo tempo di pensare al futuro".