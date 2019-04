© foto di Imago/Image Sport

Pep Guardiola tiene in guardia i suoi. Il Manchester City ha vinto ieri sera contro il Cardiff e si è ripreso la prima posizione. Mancano sei partite alla fine e il tecnico catalano sa che non sono possibili passi falsi: "Abbiamo la sensazione che se perdiamo punti non saremo campioni" ha dichiarato. Non so in che condizioni arriveremo contro il Brighton (in semifinale di FA Cup, ndr) ma contro il Cardiff avremmo dovuto segnare di più e questo è un piccolo rammarico". I prossimi impegni dei citizens in Premier League sono contro Crystal Palace (trasferta), Tottenham (casa), Manchester United (trasferta), Burnley (trasferta), Leicester (casa) e Brighton (trasferta). Il Liverpool è dietro con un solo punto in meno.