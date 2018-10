Manchester City, Guardiola sorride: De Bruyne torna in gruppo

Di seguito le formazioni ufficiali di Sampdoria-SPAL. Fuori Ramirez, avanzato Praet sulla trequarti e spazio a Linetty a centrocampo. Semplici lancia Paloschi dal 1'. Panchina per Antenucci. SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Linetty, Ekdal, Barreto;...

Un rinnovo nell'aria, ma non scontato. Lotito blinda il suo Sergente

Le pagelle di Kessie: gol e non solo. Gattuso sorride a centrocampo

Gravina candidato alla FIGC: dal miracolo Castel di Sangro alla lotta in C

TOP NEWS ore 17 - Lazio, rinnovo ufficiale per 2 big. Juve, curva chiusa?

Roma, tre big indisponibili per domani. Di Francesco: "Kolarov in dubbio"

Per sempre Lazio. Immobile e un rinnovo giustificato non solo dai numeri

Inter, Zanetti: "PSV forte, in Champions abbiamo grandi ambizioni"

Lazio, Milinkovic fino al 2023: clausola da 100 mln valida per l'Italia

Viktoria Plzen, Limbersky: "Roma farà di tutto per batterci, siamo pronti"

Lazio, Immobile: "Ancora insieme come una vera famiglia"

Juventus, i convocati per la Champions: Douglas Costa è assente

Valverde cerca un difensore per il Barça: Skriniar primo obiettivo

Genoa, efficacia inaudita sotto porta. Piatek segna ogni 1,75 tiri in porta

Juve, Allegri: "C'è un grande dispiacere per l'addio di Marotta"

Roma, 21 convocati per la Champions: c'è Kolarov, out De Rossi-Pastore

Barça, Bartomeu allontana Pogba: "Resta allo United". Juve in agguato

Il Manchester City di Pep Guardiola può sorridere. Kevin De Bruyne , assente da metà agosto per una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Il belga ha riportato un periodo di convalescenza di appena sei settimane, bruciando così i tempi di recupero che inizialmente erano stati stabiliti in tre mesi.

