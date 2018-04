Manchester City, Guardiola sospende le trattative per il rinnovo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nonostante la stagione esaltante del suo Manchester City, Pep Guardiola ha deciso di sospendere le trattative per il rinnovo del suo contratto. Come riporta il Manchester Evening News, il tecnico spagnolo non vuole infatti distrazioni nell'importantissimo finale di stagione che attende i Citizens e per questo il suo futuro sarà chiarito solamente in estate.