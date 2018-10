Manchester City, Guardiola: "Spurs top team. Classifica bella tosta"

© foto di Imago/Image Sport

Super sfida domenica tra Manchester City e Tottenham. "Abbiamo una squadra di grande qualità -dice Pep Guardiola a -2 dalla sfida-, tutti vogliono scendere in campo. Abbiamo una qualità altissima e quando uno non rende al massimo allora abbiamo un sostituto pronto. Dopo il ko contro il Lione e la rete presa subito dall'Hoffenheim, la situazione sembrava critica ma adesso è tutto nelle nostre mani: ora ci concentriamo sulla Premier dove tutto può succedere. Wembley? Le condizioni dello stadio sono quelle che sono, per fortuna il Tottenham presto avrà un suo impianto. Ci sono solo due punti di differenza in testa ora tra 5-6 squadre, è bella tosta. Il Tottenham c'è sempre, lassù, sono un top team senza dubbio. Possono giocare a cinque dietro, a rombo, 4-2-3-1. Ne usano uno e cambiano, non sono facili da affrontare e devi essere pronto".