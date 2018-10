Manchester City, Guardiola stregato dal nuovo gioiellino dell'Hoffenheim

Manchester City sempre attento al mercato delle giovani promesse. Come riporta Sport Bild, infatti, i Citizens avrebbero messo nel mirino il centrocampista dell'Hoffenheim Ilay Elmkies. Il classe 2000, nazionale under 19 israeliano, ha ben figurato nell'ultima sfida di Youth League tra il club tedesco e quello inglese, attirando le attenzioni di Guardiola in persona.