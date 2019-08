Manchester City, Guardiola su Cancelo: "Domani non sarà titolare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pep Guardiola, manager del Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa per introdurre il match di sabato che aprirà la stagione dei campioni d’Inghilterra in carica: "Cancelo non sarà nei titolari, è arrivato soltanto due giorni fa. Rodri? Sono sempre più convinto che sarà uno degli acquisti migliori di questo club".