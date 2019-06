© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Manchester City inizia a muoversi sul mercato e vuole assolutamente arrivare ad Isco, talento del Real Madrid. Il giocatore, secondo quanto riportato da Marca, non ha intenzione di muoversi da Madrid ma potrebbe essere messo sul mercato per 80 milioni di euro: la società, infatti, deve assolutamente cedere diversi elementi della rosa. Guardiola lo considera il ricambio ideale per David Silva, che ha scelto di lasciare Manchester al termine della prossima stagione. Il talento blancos, nei giorni scorsi, è stato accostato anche alla Juventus.