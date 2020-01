Manchester City, Guardiola vuole il rinnovo di Fernandinho

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola non ha intenzione di perdere il centrocampista Fernandinho, classe ‘85, a fine stagione quando scadrà il suo contratto. Per questo, come riferisce The Sun, il catalano avrebbe chiesto alla società di proporre un rinnovo annuale al brasiliano che recentemente è finito nel mirino del Paris Saint-Germain.