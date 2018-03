Manchester CIty, Guardiola vuole riportare in Premier Rony Lopes

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Manchester City vuole riportare in Premier League Rony Lopes. Come scrive il Manchester Evening News, i Citizens starebbero pensando al ritorno dell'esterno d'attacco portoghese. Dal canto suo il classe '95, che in questa stagione ha collezionato finora undici gol e dodici assist in 40 presenze, sarebbe piuttosto affascinato dinanzi a questa ipotesi.