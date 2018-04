Manchester City, Gundogan: "Klopp è un allenatore pazzesco"

© foto di Imago/Image Sport

Il centrocampista del Manchester City, Ilkay Gundogan, parla al sito ufficiale dell'Uefa in vista della gara di Champions contro il Liverpool del suo ex allenatore, Klopp: "Saranno due partite molto esaltanti. Siamo due ottime squadre che si affrontano in una grande competizione. Abbiamo entrambe la possibilità di approdare al turno successivo ed essere tra le quattro migliori d'Europa. Non vediamo l'ora di scendere in campo. L'attacco del Liverpool? Salah, Mane e Firmino hanno segnato molti gol e fatto tanti assist. Il Liverpool è ancora oggi l'unica squadra che ci ha battuto in Premier League, ma sappiamo perché è successo anche se abbiamo giocato bene quel giorno. Tornare ad Anfield per l'andata sarà stimolante. Vogliamo fare risultato nell'andata e dominare nel ritorno davanti ai nostri tifosi. Se questo Liverpool mi ricorda il Borussia Dortmund col quale ho giocato sotto la guida di Klopp? Naturalmente, Klopp è un allenatore pazzesco. Sa motivare la squadra prima di ogni partita sia che si tratti di un'amichevole contro una squadra amatoriale che in finale di Champions League. È una persona che sa come trattare i propri giocatori e motivarli, e lo sta dimostrando anche adesso col Liverpool. Guardiola? Pep ha una filosofia e un modo di giocare molto chiaro e fa il possibile per metterlo in pratica nelle sue squadre. Non ho mai conosciuto un allenatore così ossessionato, nel senso positivo del termine, in carriera. Ha tutto ciò che un allenatore deve avere. Inoltre ha giocato a livelli molto alti e sa come ragionano e reagiscono i calciatori. Tutto ciò lo rende uno dei migliori se non il miglior allenatore del mondo. Ecco perché così tanti calciatori vogliono giocare con lui".