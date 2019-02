© foto di Imago/Image Sport

Ci sono quattro assenti nei 20 convocati da Guardiola per la sfida contro lo Schalke04 di domani sera. Gabriel Jesus e John Stones non saranno della partita, così come Fabian Delph e Benjamin Mendy. Recuperato, invece, Vincent Kompany.

Portieri: Ederson, Muric, Grimshaw;

Difensori: Walker, Danilo, Kompany, Laporte, Otamendi, Sandler, Zinchenko.

Centrocampisti: Gundogan, Fernandinho, De Bruyne, Silva, Bernardo, Mahrez, Foden.

Attaccanti: Sterling, Sané, Aguero.