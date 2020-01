© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo il possibile ritorno al Valencia, per Joao Cancelo c'è anche l'opzione Bayern Monaco. L'ex terzino della Juventus, utilizzato finora col contagocce da Guardiola al Manchester City (1.169 minuti giocati distribuiti in 17 presenze tra Premier e coppe), piace non poco alla dirigenza dei bavaresi, pronti a chiedere il suo prestito semestrale già a gennaio per poi discuterne a fine anno l'eventuale riscatto. Lo riporta TZ.