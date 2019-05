Manchester City, il Bayern punta Sane. Avviati i contatti col giocatore

© foto di Imago/Image Sport

Finale di stagione agrodolce per Leroy Sane. L'attaccante tedesco del Manchester City ha vissuto il momento chiave della stagione per la conquista della Premier League con il ruolo di alternativa nello scacchiere tattico di Pep Guardiola. Una decisione, questa, che ha portato l'ex Schalke04 a valutare la cessione. A tal proposito, secondo quanto riportato dal Daily Record, il Bayern Monaco avrebbe avviato i contatti con il club di Manchester per valutare la fattibilità dell'operazione per Sane. Al club bavarese, inoltre, sarebbe già stata dato il permesso dalla dirigenza del City di avviare la contrattazione diretta con l'attaccante.