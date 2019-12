© foto di Imago/Image Sport

Il Manchester City guarda già al dopo-David Silva. Come riporta ESPN, i Citizens valutano infatti il regista classe 2002 del PSV Eindhoven, Mohamed Ihattaren, per rimpiazzare lo spagnolo nelle prossime stagioni. Silva, in scadenza a giugno coi Citizens, non ha mai nascosto d'altronde la sua volontà di chiudere la carriera al Valencia.